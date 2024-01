Hangjin Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Hangjin hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Überrendite von 19,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Chemikalien-Branche beträgt -6,94 Prozent, wobei Hangjin aktuell 19,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Hangjin auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als überkauft eingestuft, wodurch es insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt erhält.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz im Netz, deuten darauf hin, dass die Aktivität rund um die Aktie von Hangjin im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Hangjin im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (1,94 %) schlechter ab, da die Dividende lediglich 0,19 % beträgt. Die Differenz von 1,75 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".