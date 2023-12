Hangjin Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index, der als RSI abgekürzt wird, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Hangjin liegt bei 75,3, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62 für die Hangjin, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Hangjin somit eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die Hangjin eine Dividendenrendite von 0,19 Prozent auf, was 1,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Hangjin. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Hangjin daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Hangjin auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu Hangjin diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.