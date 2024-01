Hangjin Aktie: Aufgepasst!

Die Diskussionen zu Hangjin auf Social-Media-Plattformen geben Hinweise auf die Stimmungen und Einschätzungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Hangjin in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hangjin liegt bei 77,65 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 78,15 ebenfalls eine Überkauftheit, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Hangjin-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Hangjin zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positive Veränderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für Hangjin in diesem Bereich die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hangjin bei 34,01 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 28,01 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,64 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 34,01 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Hangjin damit die Gesamtnote "Schlecht".