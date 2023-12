Hangcha Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Hangcha hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine deutlich bessere Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 23,25 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 24 Prozent. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,02 Prozent verzeichnete, erzielt Hangcha mit 24,27 Prozent eine deutlich bessere Performance. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Hangcha aktuell überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 86,42 Punkten, was auf mögliche Kursrücksetzer hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und die Aktie wird hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hangcha-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,05 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Einschätzung und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den "Buzz" in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hangcha beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hangcha in den sozialen Medien zeigt jedoch keine wesentliche Abweichung vom Normalzustand, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Hangcha-Aktie aufgrund der oben genannten Bewertungen insgesamt ein "Schlecht"-Rating.