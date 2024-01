Hangcha Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer wahrscheinlicher sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Hangcha wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hangcha überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Hangcha überverkauft ist (Wert: 28,73), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Hangcha-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Hangcha in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Hangcha-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangcha-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 22,15 CNH angegeben. Der letzte Schlusskurs (25,3 CNH) weicht somit um +14,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +12,39 Prozent, wodurch die Hangcha-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis erhält.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Hangcha im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mit einer Rendite von 23,25 Prozent mehr als 22 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,79 Prozent kommt, zeigt Hangcha mit 21,47 Prozent eine deutlich positive Entwicklung. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund ihrer sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.