Hang Tai Yue Holdings Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Hang Tai Yue-Aktie bei 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,71, was bedeutet, dass die Aktie auch auf einer längerfristigen Basis als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt die Analyse daher ein "Neutral"-Rating für die RSIs von Hang Tai Yue.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für Hang Tai Yue zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität sowie eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hang Tai Yue-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Hang Tai Yue in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher ergibt sich auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.