Hang Seng Index: Weiter auf der Suche nach einem Boden!

Wer denkt, dass es an der Wall Street und an den deutschen Aktienmärkten schlecht laufe, sollte auch mal in die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong blicken. Das wichtigste Börsenbarometer in Hongkong, gleichzeitig einer der wichtigsten Indizes in Asien, befindet sich seit Anfang Februar in einem kräftigen Abwärtstrend. In der vergangenen Woche ist der Index unter die 18.000-Punkte-Marke gefallen und erreichte das niedrigste… Hier weiterlesen