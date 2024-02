Hang Seng Bank wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng Bank Ltd":

Die Hang Seng Bank wird als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,6 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 7,62 um 39 Prozent höher liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Hang Seng Bank eine Performance von -33,24 Prozent, was eine Underperformance von -18,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche darstellt. Der Finanzsektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -13,32 Prozent, wobei die Hang Seng Bank um 19,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchen- und Sektorvergleich.

In Bezug auf das Sentiment im Internet zeigt die Hang Seng Bank eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Hang Seng Bank bei 6, was einer negativen Differenz von -1,31 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.