Hang Seng Bank Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Aktie der Hang Seng Bank wird derzeit als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,6 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,6 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Hang Seng Bank eine Performance von -33,24 Prozent, was eine Underperformance von -18,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken darstellt. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 18,89 Prozent unter dem Durchschnitt ab. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen dominiert wurde und an drei Tagen eher negativ war. Allerdings fokussierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hang Seng Bank. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Hang Seng Bank beträgt derzeit 6,07 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,3 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.