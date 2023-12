Hang Seng Bank Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Hang Seng Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Hang Seng Bank-Aktie liegt aktuell bei 38, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 55,92 keine Über- oder Unterbewertung des Wertpapiers, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Hang Seng Bank-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen ebenfalls überwiegend Verkaufssignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Hang Seng Bank-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 11,96 insgesamt 112 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Demnach erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Schlecht".