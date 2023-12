Hang Seng Bank Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Hang Seng Bank ergibt, dass der aktuelle Kurs von 87,1 HKD einen Abstand von -16,53 Prozent zum GD200 (104,35 HKD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 89,73 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,93 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Hang Seng Bank als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage genommen wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" verzeichnet die Hang Seng Bank eine Rendite von -14,82 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche weist im Vergleich eine mittlere Rendite von -5,13 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, und auch hier liegt die Hang Seng Bank mit 9,68 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Hang Seng Bank derzeit eine Rendite von 5,85 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,2 %. Die Differenz von lediglich 1,35 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab drei Tage mit vorwiegend positiven Themen und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Die automatischen Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daher erhält die Hang Seng Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

