Hang Seng Bank Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Hang Seng Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hang Seng Bank überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Hang Seng Bank weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Hang Seng Bank liegt bei 11,52, was 105 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz wird die Hang Seng Bank als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum von der üblichen Aktivität abweichen.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Hang Seng Bank in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -30,46 Prozent erzielt hat, was mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Hang Seng Bank somit in verschiedenen Kategorien "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen.