Hang Seng Bank Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Hang Seng Bank wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 85,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Hang Seng Bank-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hang Seng Bank somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite der Hang Seng Bank beträgt 5,85 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Hang Seng Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 107,36 HKD für den Schlusskurs der Hang Seng Bank-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt bei 87,5 HKD, was einem Unterschied von -18,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen negativen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hang Seng Bank somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Hang Seng Bank auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Hang Seng Bank aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Hang Seng Bank hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.