Hang Sang Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktie von Hang Sang Siu Po bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Behälter & Verpackung einen geringeren Ertrag von 5,85 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht, wobei die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigten. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für Hang Sang Siu Po. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Hang Sang Siu Po aktuell mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25 Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hang Sang Siu Po-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,47 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,33 HKD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gut-Rating aufgrund des positiven Unterschieds.

Insgesamt wird die Hang Sang Siu Po-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem neutralen Rating versehen.