Hang Sang Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Gemäß der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hang Sang Siu Po Aktie mittlerweile auf 0,44 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,335 HKD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -23,86 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,32 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +4,69 Prozent zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Hang Sang Siu Po Aktie gemessen. Aufgrund der stabilen Rate der Stimmungsänderung wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Für die Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 256,3 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 43,09 eine deutliche Überbewertung darstellt. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Gesamtbewertung der Hang Sang Siu Po Aktie ergibt sich somit als "Neutral" aufgrund der technischen Analyse und des Sentiments, während die fundamentale Analyse zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.