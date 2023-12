Hang Sang Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Hang Sang Siu Po schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 5,98 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,98 %). Deshalb wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Hang Sang Siu Po derzeit bei 0,325 HKD und ist damit +4,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -27,78 Prozent beträgt. Daher wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Hang Sang Siu Po in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Hang Sang Siu Po-Aktie erhält auf Basis des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis jeweils ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,55 Punkten, während der RSI25 bei 47,62 liegt, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt wird die Hang Sang Siu Po-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet.