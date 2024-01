Hang Sang Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Anzahl der Aufwärtsbewegungen in Bezug gesetzt wird. Der RSI der Hang Sang Siu Po liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine überwiegend neutrale Haltung gegenüber Hang Sang Siu Po in den letzten Tagen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -23,86 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur +4,69 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating für die Hang Sang Siu Po-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Hang Sang Siu Po in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,07 Prozent, was zu einer Underperformance von -49,17 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Behälter & Verpackung"-Branche und dem "Materialien"-Sektor führt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.