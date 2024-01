Hang Pin Living Technology Aktie: Das wird teuer!

Hang Pin Living wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hang Pin Living-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,08 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,062 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -22,5 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-11,43 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Hang Pin Living-Aktie.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Hang Pin Living überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 76,92 Punkten und der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält das Hang Pin Living-Wertpapier auch in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und schlechte Bewertungen aus der technischen Analyse sowie dem RSI.