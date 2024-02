Hang Pin Living Technology Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Anleger-Stimmung für Hang Pin Living wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Informationen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hang Pin Living derzeit bei 0,08 HKD liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 0,064 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,07 HKD, was einen Abstand von -8,57 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Gemäß dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Hang Pin Living als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 47,92 aufweist und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung rund um Hang Pin Living gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Hang Pin Living. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.