Hang Chi Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hang Chi beträgt das aktuelle KGV 8. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 19. Somit ist Hang Chi aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion einbringt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 15,87 Prozent, was 11,8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 4,08) liegt. Die Hang Chi-Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hang Chi eine Performance von -10 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -22,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,64 Prozent im Branchenvergleich für Hang Chi. Im "Gesundheitspflege"-Sektor hatte die Aktie eine mittlere Rendite von -26,94 Prozent, während Hang Chi 16,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Hang Chi langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.