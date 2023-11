Hang Chi Aktie: Keine Panik!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Hang Chi diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Damit ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich hat Hang Chi in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,65 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche um -4,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Hang Chi im Branchenvergleich eine Outperformance von +1,79 Prozent aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Hang Chi 1,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Hang Chi ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 0,77 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,7 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,71 HKD, was einer Abweichung von -1,41 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenrendite für Hang Chi beträgt 14,08 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 8,53 Prozent über dem Mittelwert (5,55) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hang Chi eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.