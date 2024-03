Hanesbrands Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Hanesbrands-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating ergibt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die im letzten Jahr abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Hanesbrands aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5,25 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -1,32 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Hanesbrands eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Hanesbrands in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hanesbrands mit einer Rendite von -7,22 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,34 Prozent. Auch hier liegt Hanesbrands mit 2,88 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hanesbrands in Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hanesbrands wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.