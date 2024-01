Hanesbrands Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen.

In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Hanesbrands eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hanesbrands gesprochen. Die Aktie wird daher von der Redaktion mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hanesbrands derzeit neutral eingestuft ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,53 USD, während der Kurs der Aktie (4,46 USD) um -1,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,1 USD, was einer Abweichung von +8,78 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Fundamental betrachtet ist Hanesbrands im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus Sicht der Analyse unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37,55, was einen Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,92 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.