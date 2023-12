Hanesbrands Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Hanesbrands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 0,31 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -32,4 Prozent für Hanesbrands entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -3,47 Prozent im letzten Jahr, und Hanesbrands lag 28,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hanesbrands derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist eine Dividendenrendite von 607,39 auf, was zu einer Differenz von -607,39 Prozent im Vergleich zur Hanesbrands-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Hanesbrands derzeit 43,42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Bewertung "Neutral".

Langfristig wird die Hanesbrands-Aktie laut Analystenmeinung als "Neutral" eingestuft. Es gibt insgesamt 0 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Hanesbrands. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 6,3 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 57,5 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion.