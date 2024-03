Hanesbrands Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Hanesbrands-Aktie wird anhand des 7-Tage-RSI und des 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 10,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Hanesbrands eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanesbrands liegt derzeit bei 201, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 40,18) deutlich über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gründen wird Hanesbrands daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,49 USD für den Schlusskurs der Hanesbrands-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,59 USD, was einem Unterschied von +24,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Hanesbrands-Aktie auch für diese Werte jeweils ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Hanesbrands daher für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionstiefe über Hanesbrands langfristig unterdurchschnittlich ist, wodurch diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.