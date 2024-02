Hanesbrands Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Aktie des Unternehmens Hanesbrands weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,45% im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Hanesbrands-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,67%, was 11,66 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -5,69%, und Hanesbrands liegt aktuell 14,98% darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird demnach als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hanesbrands-Aktie ergibt einen Wert von 50,65 für den RSI7 und 42,01 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.