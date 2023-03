Hanesbrands Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Hanesbrands weist am 01.03.2023, 17:22 Uhr einen Kurs von 5.61 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" geführt.

Unser Analystenteam hat Hanesbrands auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Hanesbrands hat mit einer Dividendenrendite von 7,5 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (23.55%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -16,05. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hanesbrands-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hanesbrands ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hanesbrands-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,33, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 70,03, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hanesbrands-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 9,75 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5,68 USD) ausgehend um 71,65 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Hanesbrands von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.