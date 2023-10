Die Hanebutt Gruppe stärkt digitale Bauindustrie als Gesellschafter von wirbauen.digital

Neustadt am Rübenberge (ots) -Die renommierte Hanebutt Gruppe, die als Dachdeckerbetrieb mit 14 Niederlassungen an zehn Standorten eine große Bandbreite an Gewerken und Leistungen rund um Dach und Fassade abdeckt, beteiligt sich durch eine strategische Partnerschaft und Beteiligung als Gesellschafter von wirbauen.digital aktiv an der Förderung der Digitalisierung in der Bauindustrie. Wie die Geschäftsführung mitteilte, erweitert das im Rheinland ansässige ConTech-Unternehmen, bekannt für seine digitale Plattform von Handwerkern für Handwerker, seinen Gesellschafterkreis. Gemeinsam mit der Hanebutt Gruppe führt es die Zukunft des Baugewerbes in die digitale Ära.Geschäftsführer Henning Hanebutt: "Das im Rheinland ansässige ConTech-Unternehmen wirbauen.digital entwickelt das digitale Werkzeug für die Baubranche - Software gemacht für die Realität der Baustelle. Genau dieser Linie sind sie treu geblieben: Mit uns von der Hanebutt Gruppe erweitern sie ihren Gesellschafterkreis um ein weiteres Großunternehmen aus dem Handwerk, um gemeinsam mit uns die Baubranche zu revolutionieren."wirbauen.digital hat sich darauf spezialisiert, eine gewerkeübergreifende Plattform zur digitalen Baudokumentation zu entwickeln, wobei die einfache Benutzbarkeit im Fokus steht. Das Ziel ist klar definiert: Baustelleninformationen genau dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden - direkt zum Handwerker vor Ort. Auf der Baustelle erhalten Handwerker alle relevanten Informationen auf ihren Smartphones, sodass sie wichtige Daten direkt erfasst werden können.Die Hanebutt Gruppe, ein etabliertes Dachdeckerunternehmen mit mehr als 560 Mitarbeitern und einem Umsatz in Millionenhöhe, bringt ihre Expertise in dieses junge Start-up ein. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Hanebutt Gruppe plant wirbauen.digital, sein Softwareangebot zu vertiefen und neue baubranchenspezifische Anwendungen anzubieten."Gemeinsam mit wirbauen.digital möchten wir die Digitalisierung im Bauwesen und die Modernisierung der Baubranche vorantreiben - und gehen dabei mit gutem Beispiel voran. So planen wir, unsere Baustellendokumentation im Laufe dieses Geschäftsjahres vollständig auf die Plattform von wirbauen.digital umzustellen. Dadurch erwarten wir, eine noch effizientere und transparentere Handwerksleistung für unsere Kunden anbieten zu können. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und Beteiligung, die uns in die Lage versetzt, die Handwerker von heute und morgen bestmöglich zu unterstützen", so Henning Hanebutt.Weitere Informationen zur Hanebutt Gruppe finden Sie unter: https://www.hanebutt.de/Pressekontakt:Hanebutt GmbHVertreten durch: Henning & Heiner HanebuttE-Mail: info@hanebutt.dehttps://www.hanebutt.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hanebutt GmbH, übermittelt durch news aktuell