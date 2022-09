Handwerk 2020: 5,4 Millionen tätige Personen erzielen 651 Milliarden Euro Umsatz

WIESBADEN (ots) -Im Jahr 2020 waren in Deutschland rund 5,4 Millionen Personen im zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk tätig. Darunter waren rund 4,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und etwa 687 300 geringfügig entlohnte Beschäftigte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der Handwerkszählung weiter mitteilt, erwirtschafteten die rund 560 400 Handwerksunternehmen etwa 651 Milliarden Euro Umsatz. Damit hatte das Handwerk einen Anteil von 9,5 % am Umsatz der Gesamtwirtschaft, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr (2019: 8,9 %).Ausbaugewerbe: 1,5 Millionen tätige Personen erwirtschaften 183 Milliarden Euro UmsatzDie Handwerkszählung erfasst alle Unternehmen, die gemäß der im Jahr 2020 novellierten Handwerksordnung zum zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerk zählen. Die Handwerksunternehmen sind dabei nach ihrem ausgeübten Gewerbe in sieben Gewerbegruppen gegliedert. Bezogen auf die Zahl der Handwerksunternehmen, die tätigen Personen und den Umsatz war das Ausbaugewerbe im Jahr 2020 weiterhin die größte Gewerbegruppe und umfasste nach der novellierten Handwerksordnung nur noch zulassungspflichtige Gewerbezweige. Dazu gehören etwa Handwerksunternehmen der Bereiche Installation und Heizungsbau, Malerei und Lackiererei, Tischlerei sowie Elektrotechnik. Im Jahr 2020 erwirtschafteten die rund 226 700 Handwerksunternehmen im Ausbaugewerbe mit ihren rund 1,5 Millionen tätigen Personen etwa 183 Milliarden Euro Umsatz.Handwerke für den privaten Bedarf: 47 500 Euro Umsatz je tätiger PersonDie Handwerke für den privaten Bedarf sind mit insgesamt rund 0,4 Millionen tätigen Personen von allen Gewerbegruppen am stärksten von kleinen Unternehmen geprägt. Zu diesen Handwerken gehören beispielsweise Friseur-, Textilreinigungs- sowie Steinmetz- und Bestattungsunternehmen. Letztere wurden mit der Novellierung der Handwerksordnung 2020 erstmals in der Handwerkszählung berücksichtigt. Die rund 3 900 Bestattungsunternehmen erwirtschafteten mit ihren etwa 23 000 tätigen Personen rund 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Das entsprach rund 9,5 % des Umsatzes der gesamten Gewerbegruppe. Mit ihren insgesamt rund 87 000 Handwerksunternehmen bildeten die Handwerke für den privaten Bedarf gemessen an der Zahl der Handwerksunternehmen die zweitgrößte Gewerbegruppe. Durchschnittlich hatte jedes dieser Unternehmen 5 tätige Personen und erzielte etwa 47 500 Euro Umsatz je tätige Person. Zum Vergleich: Im Handwerk insgesamt waren im Jahr 2020 durchschnittlich 10 Personen je Unternehmen tätig und der Umsatz lag bei rund 120 500 Euro je tätige Person.Die kleinste Gewerbegruppe im Handwerk war das Gesundheitsgewerbe. Besonders bedeutende Gewerbezweige in dieser Gruppe sind Unternehmen der Augenoptik, Zahntechnik und Orthopädietechnik. In der gesamten Gewerbegruppe waren rund 207 600 Personen in etwa 19 200 Handwerksunternehmen tätig und erzielten rund 17,4 Milliarden Euro Umsatz, das waren rund 83 700 Euro je tätige Person.Rund 60 % der Gewerbezweige im Corona-Jahr 2020 von Umsatzrückgängen betroffenDas Jahr 2020 war stark von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wie auch Lieferschwierigkeiten betroffen. Dadurch kam es zu negativen Umsatzentwicklungen bei rund 60 % der Gewerbezweige, etwa bei den Konditoreien, Friseurunternehmen, Feinwerkmechaniker, Brauern und Mälzern sowie den Kraftfahrzeugtechnikern. Zum Vergleich: Von 2018 auf 2019 waren nur 23 % der Gewerbezweige von einem Umsatzrückgang betroffen. Demgegenüber stehen durchgängig positive Umsatzentwicklungen bei den Gewerbezweigen im Bau- und Ausbaugewerbe sowie ein Rekordumsatz bei den Zweiradmechanikern von rund 4,9 Milliarden (+30,3 % zum Vorjahr), der größtenteils auf den Trend hin zum Fahrradfahren in der Pandemie zurückzuführen sein dürfte.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse der Handwerkszählung wurden durch Auswertung von bereits bei der Verwaltung vorliegenden Daten und Erhebungsergebnissen anderer Strukturstatistiken aus dem Statistischen Unternehmensregister ermittelt, also ohne zusätzliche Befragungen. Somit wurden vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen von statistischen Meldepflichten entlastet. Die Daten der Handwerkszählung 2020 basieren auf der Novellierung der Handwerksordnung im Jahr 2020. Bei zwölf Gewerbezweigen wurde wieder die Meisterpflicht eingeführt und sie wurden vom zulassungsfreien Handwerk in das zulassungspflichtige Handwerk eingeordnet. Zusätzlich wurden in das zulassungsfreie Handwerk die beiden Gewerbezweige Bestatter und Holz- und Bautenschützer mitaufgenommen, die zusammen rund 11 800 Handwerksunternehmen, etwa 44 500 tätige Personen und einen Umsatz von rund 3,6 Milliarden ausmachen.Aufgrund dieser Veränderungen ist die zeitliche Vergleichbarkeit der Insgesamt-Positionen mit früheren Ergebnissen eingeschränkt.Weitere Informationen:Ausführliche Ergebnisse zur Struktur des Handwerks enthalten die Tabellen der Handwerkszählung (53111) in der Datenbank GENESIS-Online. Zusätzlich sind die Daten der Fachserie 4, Reihe 7.2 "Unternehmen, tätige Personen und Umsatz im Handwerk" mit den Ergebnissen der Handwerkszählung bis Berichtsjahr 2019 in der Statistischen Bibliothek zu finden. Ab Berichtsjahr 2020 ist die Fachserie eingestellt.Detaillierte Ergebnisse für die Bundesländer werden von den Statistischen Ämtern der Länder veröffentlicht.