Handsman Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Handsman ein Neutral-Titel. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Handsman-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,41 und ein Wert für den RSI25 von 62,2. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Handsman von 954 JPY um 10 Prozent unter dem GD200 (1060,05 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1021,96 JPY auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Somit wird der Kurs der Handsman-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde die Aktie von Handsman auf die Stimmung und Diskussionen unter den Anlegern und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Handsman zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Handsman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Handsman in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt steht, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".