Handsman Aktie: Füße still halten!

Die Diskussionen rund um Handsman auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Dies basiert auf der Tatsache, dass es in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Die Aktie von Handsman wird bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Handsman liegt bei 67,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte (60,76), was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Somit erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt auch eine "Neutral"-Einschätzung für Handsman. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und geringe Änderungen hin.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 961 JPY deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Daher wird die Handsman-Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Handsman basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI und der technischen Analyse des Schlusskurses.