Hands Form Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Die Hands Form-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 0,48 HKD bewertet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,59 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von +22,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs von 0,66 HKD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,66 HKD, was einer Differenz von -10,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating im Rahmen der Charttechnik. Insgesamt erhält die Hands Form-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktie von Hands Form wurde anhand von Beitragsanzahl und Stimmungsänderung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde festgestellt, dass die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Hands Form ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien waren weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Hands Form-Aktie ebenfalls als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 83,33 und der RSI25 beträgt 90, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.