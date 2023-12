Handelsverband: Tarifrunde im Einzelhandel erneut ohne Einigung

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Im Tarifstreit des Einzelhandels ist die letzte Chance auf Einigung in diesem Jahr laut Arbeitgeberseite ungenutzt geblieben. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Nord konnten sich bei regionalen Verhandlungen am Donnerstag für das Tarifgebiet Hamburg nicht auf einen Kompromiss einigen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Abend mitteilte. Die Gespräche seien "erneut an den überhöhten Vorstellungen der Gewerkschaft" gescheitert. "Die Arbeitgeber werden sich nun Anfang des Jahres zusammensetzen und über die Konsequenzen beraten", hieß es weiter.

Nach einer mehrwöchigen Unterbrechung der Verhandlungen auf regionaler Ebene im November waren die Tarifparteien in der Hansestadt erstmals wieder zu Gesprächen zusammengekommen. Ein Abschluss in Hamburg hätte den anderen 13 Tarifgebieten als Vorbild dienen können. Eine Lösung des Tarifkonflikts ist damit wieder in weite Ferne gerückt. Verdi war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen./maa/kf/DP/tav