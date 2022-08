Handelsbanken Kina Tema A10 NOK: Ist das wirklich normal?

Der Kurs des schwedischen Fonds hatte vergangenes Jahr nur eine Richtung: Süden! Vor einem Jahr konnte der Fond noch einen Kurs von 112,15 Euro verzeichnen (heute am 22. Februar 2022 bei 103,21 Euro). Seither verzeichnete der Fond einen Kursverlust von -7,97 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze -8,94 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in… Hier weiterlesen