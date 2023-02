Handel- und Industriepolitik im Zentrum: Habeck reist nach Schweden

BERLIN/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Klima- und Industriepolitik steht im Zentrum einer zweitägigen Reise von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ab Donnerstag nach Schweden. Am ersten Tag seines Besuchs in Stockholm führt Habeck politische Gespräche, unter anderen mit der schwedischen Energieministerin. Schweden hat Anfang des Jahres den EU-Ratsvorsitz übernommen. Zu Schwerpunkten von Habecks Gesprächen dürften das EU-Klimapaket "Fit for 55" sowie die Antwort der EU auf ein US-Subventionsprogramm zählen.

Nach Einschätzung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen muss die EU Hunderte Milliarden Euro in klimafreundliche Technologien investieren, um den Industriestandort Europa zu stärken. Die Industrie stehe unter starkem Druck, nicht zuletzt weil Subventionen in Ländern wie den USA und China die Wettbewerbsbedingungen verzerrten, hieß es in Empfehlungen der Behörde.

Auf dem Programm Habecks in Stockholm am Freitag stehen Firmenbesuche

- unter anderem eines Forschungsstandorts des schwedischen

Unternehmens Northvolt. Die Firma plant bei Heide in Schleswig-Holstein den Bau einer Batteriezellenfabrik für Elektroautos. Northvolt hatte aber signalisiert, der Bau der Fabrik könnte sich verzögern. Als Gründe nannte das Unternehmen die örtlichen Strompreise und höhere Subventionen in den USA./hoe/DP/jha