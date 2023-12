Hand Enterprise-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Notable Labs":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hand Enterprise beträgt 223,8, was auf den ersten Blick recht hoch erscheint. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche liegt es jedoch auf ähnlichem Niveau. Der durchschnittliche KGV in dieser Branche beträgt 0, was bedeutet, dass Hand Enterprise derzeit auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten konnte Hand Enterprise eine Performance von 3,39 Prozent verzeichnen. Im Branchenvergleich liegt das Unternehmen jedoch mit einer Underperformance von -15,53 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich mit dem gesamten Sektor "Informationstechnologie" lag die Rendite mit 9,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Hand Enterprise in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Hand Enterprise geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen waren die Diskussionen vor allem von negativen Themen geprägt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was auf ein gesteigertes Interesse hindeutet, während die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine unterschiedliche Bewertung der Analysekriterien, wobei das KGV auf fundamentaler Basis neutral ist, die Performance jedoch schlecht bewertet wird und das Anleger-Sentiment negativ ist. Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt hingegen eine positive Tendenz.