Hand Enterprise Aktie: War das schon alles?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz hinsichtlich Hand Enterprise in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Hand Enterprise daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0 bei Hand Enterprise, was eine positive Differenz von +0,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von Analysten als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird Hand Enterprise derzeit als "schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 9,35 CNH, während der Aktienkurs (6,17 CNH) um -34,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 7,69 CNH zeigt eine Abweichung von -19,77 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Hand Enterprise derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 154,98 aufweist, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.