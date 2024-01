Hand Enterprise Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegungsanzahl. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei ein RSI von 48,15 für Hand Enterprise eine neutrale Bewertung ergibt, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt.

Die erweiterte RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 61 für Hand Enterprise, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die trendfolgenden Indikatoren geben Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage zeigt für die Hand Enterprise-Aktie einen Wert von 10,18 CNH, was einem signifikanten Abweichung von -20,53 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,09 CNH entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 8,73 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Hand Enterprise. Somit wird auch hier eine neutrale Einschätzung abgegeben.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt, während in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt sich daher eine neutrale Einschätzung für Hand Enterprise basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.