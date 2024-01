Hand Enterprise Aktie: Chancenlos!

Bei der Analyse von Hand Enterprise sind interessante Ausprägungen zu erkennen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hand Enterprise beträgt aktuell 223. Im Branchenvergleich der "IT-Dienstleistungen" ist das KGV im Durchschnitt bei 0. Dies führt zu der Einschätzung, dass Hand Enterprise aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger bei Hand Enterprise ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen dominierten eher negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Hand Enterprise mit einer Rendite von 3,39 Prozent deutlich darunter. Die Branche "IT-Dienstleistungen" erreichte eine mittlere Rendite von 14,58 Prozent, was Hand Enterprise mit einer Rendite von 11,19 Prozent ebenfalls unterschreitet. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Bewertung der Hand Enterprise Aktie anhand der diskutierten Kriterien.