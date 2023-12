Hancock Whitney Aktie: Ein wahrer Champion!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hancock Whitney beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" mit einem durchschnittlichen KGV von 15 als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Hancock Whitney eine Performance von 4,24 Prozent, was eine Outperformance von +2,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 1,32 Prozent bei ähnlichen Aktien liegt die Performance von Hancock Whitney somit über dem Durchschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch um 7,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Hancock Whitney war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Hancock Whitney zeigt über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt die Gesamteinstufung "Schlecht".