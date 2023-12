Hancock Whitney Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Hancock Whitney Aktie hat in den letzten 50 Tagen eine positive Kursentwicklung von +17,99 Prozent gezeigt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auch über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt GD200 immer noch +14,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Bewertung der Dynamik des Aktienkurses mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 16,01 für den RSI, und 28,22 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmung im Internet wird bei Hancock Whitney eine neutrale Aktivität festgestellt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum nennenswerte Veränderungen aufzeigt. Somit ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild als "Neutral".

Der Vergleich des Aktienkurses von Hancock Whitney mit anderen Aktien in der Branche zeigt eine Underperformance von -14,14 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -5,16 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Hancock Whitney um 22,41 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie.