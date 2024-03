Hancock Whitney Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator in der technischen Analyse. Bei Hancock Whitney wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 42,22 Punkten, was bedeutet, dass die Hancock Whitney-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,27, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Hancock Whitney daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hancock Whitney auf 41,36 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 43,23 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 44,64 USD, was einen Abstand von -3,16 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Somit erhält Hancock Whitney in der Gesamtbetrachtung die Note "Neutral".

Hancock Whitney wird auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 10, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt sich, dass Hancock Whitney mit einer Rendite von -6,01 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 5,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.