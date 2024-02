Hancock Whitney Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Hancock Whitney, eine Handelsbank, weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,29 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,63 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Hancock Whitney-Aktie einen Wert von 41,15, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer RSI-Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Bezogen auf die Performance im Vergleich zur Branche "Finanzen" liegt die Rendite der Hancock Whitney-Aktie in den letzten 12 Monaten um -2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Hancock Whitney-Aktie von 43,86 USD um +8,03 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs in diesem Zeitraum ähnlich hoch liegt.

Zusammenfassend erhält die Hancock Whitney-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, eine neutrale Einstufung im RSI und in der Branchenvergleichs-Performance sowie gemischte Bewertungen in der technischen Analyse.