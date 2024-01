Hancock & Gore Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann dies festgestellt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hancock & Gore-Aktie beträgt aktuell 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 42,31, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Hancock & Gore-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an drei Tagen keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Hancock & Gore. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hancock & Gore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,33 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,43 AUD liegt, was einer Abweichung von +30,3 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,4 AUD über dem letzten Schlusskurs (+7,5 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Hancock & Gore-Aktie führt. Insgesamt erhält die Hancock & Gore-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hancock & Gore zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hancock & Gore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".