Han's Laser Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Han's Laser Industry-Aktie liegt bei 25,57, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während sie in den letzten Tagen eher positiv war. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Han's Laser Industry-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,22 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,01 CNH lag, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Gut"-Rating aufgrund des positiven Abweichungsprozentsatzes.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Han's Laser Industry derzeit 1 beträgt, was einer negativen Differenz von -0,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.