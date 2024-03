Mit Hammer Metals wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Hammer Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 71,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hammer Metals derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Hammer Metals in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Hammer Metals mit 0,036 AUD derzeit -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -28 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Hammer Metals wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Hammer Metals.