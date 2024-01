Hammer Fiber Optics im Check!

Die Dividendenrendite von Hammer Fiber Optics beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhalten sie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als überbewertet, da das KGV mit 156,91 insgesamt 360 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 34,13 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zu Hammer Fiber Optics war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen Tagen waren die Themen, die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Hammer Fiber Optics daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis der Dividendenrendite, des KGVs, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz.