Hammer Fiber Optics Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI von Hammer Fiber Optics liegt bei 88, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem "Schlecht" Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hammer Fiber Optics derzeit bei 156. Dies bedeutet, dass die Börse 156,91 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 355 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 34. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Schlecht" aufgrund der Überbewertung eingestuft.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Tendenz in den letzten Tagen. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Hammer Fiber Optics daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die derzeit in die Aktie von Hammer Fiber Optics investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen, was 7,78 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.