Hamlin Bank Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Hamlin Bank And: Anleger-Stimmung, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz und Dividende

In den letzten zwei Wochen wurde Hamlin Bank And von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hamlin Bank And liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Hamlin Bank And-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Hamlin Bank And wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Die Dividendenrendite für Hamlin Bank And beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,23 Prozent und liegt mit 1,6 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Hamlin Bank And daher als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine eher neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, des RSI, des Sentiments und Buzz und der Dividende von Hamlin Bank And.