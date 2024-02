Hamlin Bank Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Informationen für die Einschätzung einer Aktie. Bei Hamlin Bank And zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis zum Aktienkurs von 7, was eine negative Differenz von -131,62 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hamlin Bank And eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 43,2, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hamlin Bank And-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 180,69 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 176 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt erhält die Hamlin Bank And-Aktie sowohl für das Sentiment und den Buzz, die Dividendenpolitik, den RSI und die technische Analyse überwiegend "Neutral"-Bewertungen, jedoch auch einige "Schlecht"-Bewertungen.